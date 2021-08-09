Родники Удмуртии 2021: «Комсомолка» проверит, откуда можно пить воду

Фото: Сергей Грачев

Удмуртия славится своими подземными источниками воды. Многие жители республики считают, что именно в родниках самая хорошая, вкусная и даже целебная вода.

Но при этом все больше людей волнует, точно ли эта вода качественная. Поэтому «Комсомолка» начинает уже четвертый сезон проекта «Родники Удмуртии». Мы отправимся в экспедицию по республике, чтобы взять пробы, сдать в лабораторию и поделиться с вами результатами исследований.

Решать, какие родники проверить, будете вы. Оставляйте заявки на электронной почте kp@mgcentr.ru или звоните по телефону 94-50-94. Пожалуйста, опишите дорогу к роднику как можно подробнее: это поможет нам не заблудиться. Поделитесь также вашим номером телефона. Команде может потребоваться помощь местного жителя. Заявки принимаются до 29 августа.

В сентябре мы уже отправимся проверять качество воды. Следите за новостями проекта на сайте izh.kp.ru (18+) и в соцсетях «Комсомолки».

Результаты мы занесем на карту родников kp.ru/best/izh/rodniki. Также они будут опубликованы на нашем сайте. По ссылкам можно посмотреть результаты исследований за 2020 год, 2019 год, 2018.

Организатор ООО фирма «Ариго». Реклама.

0+