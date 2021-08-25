Быть или не быть: что известно о строительстве крематория под Ижевском?

Фото: pexels.com

Вопрос о появлении крематория в Удмуртии поднимался не раз. Еще в 2015 году планировалось возобновить стройку, замороженную в 1990-е годы, однако ее остановили из-за протеста ижевчан. В марте 2021 года стало известно о новом строительстве в Завьяловском районе. Но неделю назад стало известно, что жители района добились отмены строительства крематория на этом участке.

Наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия» выяснили, не откажется ли инвестор от реализации проекта под давлением общественного резонанса.

НОВОМУ УЧАСТКУ – БЫТЬ

Фото: pexels.com

Напомним, что в мае этого года власти республики выделили в аренду компании ООО «Терра» участок площадью 43,66 тысяч «квадратов» без проведения торгов. Он находится в Завьяловском районе, в муниципальном образовании «Италмасовское». на тот момент глава Удмуртии Александр Бречалов уже подписал соответствующее распоряжение.

Строительство объекта должно было продолжаться до 2023 года. За это время инвестор должен был возвести объект стоимостью 120 млн рублей и создать сразу 15 новых рабочих мест.

Все было запланировано по нормативам:

– Охранная зона крематория полкилометра;

– До ближайшего населенного пункта (поселок Италмас) 1 километр.

Несмотря на отдаленность, местные жители выражали недовольство, устраивали сходы. По итогу была создана рабочая группа, и судьба крематория решилась – будет перенос площадки для строительства. Процедура расторжения договора аренды земельного участка уже началась.

«Безусловно, мы увидели негативную реакцию людей, подогреваемую некоторыми политическими деятелями. Нам не хотелось бы реализовывать проект в такой обстановке, поэтому решили вместе с Корпорацией развития рассмотреть другие варианты для строительства крематория подальше от населенных пунктов», – подтвердил генеральный директор и совладелец компании Павел Берлинский.

Председатель Общественной палаты Удмуртии Рашид Хуснутдинов считает, что этот случай показывает готовность всех сторон идти на обсуждение.

«Следует отметить позитивную роль местного сообщества, неравнодушное отношение граждан к той местности, где они живут. Местные сообщества, действуя организованно, способны эффективно влиять и на власть, и на бизнес. С другой стороны, можно только приветствовать готовность власти разрешить конфликт и социально ответственное решение инвестора реализовать проект на другой территории», – пояснил Рашид Хуснутдинов.

ЕСТЬ ЛИ СПРОС?

Фото: pexels.com

Компания «Терра» не собирается отказываться от намеченных планов.

«Ижевск уже окружен большим количеством кладбищ, есть постоянная необходимость выделения новых участков. Крематорий сократит такую потребность, нужно только предоставить такую возможность гражданам», – подчеркнул Берлинский.

Кроме того, объект в Завьялово – не единственная площадка для строительства крематория в республике. ООО «Инвест-строй» планирует реализовать на окраине Сарапула еще один проект. Компания уже получила участок площадью 7,5 тысяч «квадратов» под строительство залов кремации и нескольких других залов ритуального комплекса. Объем инвестиций составит 147 млн рублей, работы должны провести до 2022 года.

6 марта на сайте Сарапульской епархии появился текст открытого письма, адресованного Александру Бречалову, с заголовком «Что будут чувствовать жители, зная, что по соседству сжигаются тела людей?». Также епархия предложила главе Удмуртии вынести на обсуждение вопрос о строительстве крематория.

Согласно опросу «Комсомолки», большинство жителей республики не против создания крематория в нашем регионе.