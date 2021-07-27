Владимир Путин поздравил гимнаста из Удмуртии Давида Белявского с олимпийским золотом

Фото: Олег Наумов, sportgymrus.ru

26 июля Президент России Владимир Путин поздравил российскую олимпийскую сборную спортивных гимнастов с первой победой за 25 лет. За сборную выступал уроженец Воткинска Давид Белявский. Телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Финал командных соревнований надолго запомнится высочайшим уровнем мастерства всех его участников, стремлением взять верх над именитыми соперниками. Отмечу, что победу в этом виде состязаний любители спортивной гимнастики в России ждали целых 25 лет, и тем ярче, ценнее, достойнее является ваш успех», — пишет глава государства.

Помимо Давида, за сборную выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин.

Напомним, в Токио выступают 4 уроженца нашего региона. Ранее спортсменка из Удмуртии Юлия Каримова не смогла пройти в финал соревнований по пулевой стрельбе с 10 метров. Велосипедист из Ижевска Антон Синцов занял 11-место в маунтинбайке.

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