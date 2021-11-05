Погода в Ижевске на выходные: до +5 и дожди

В выходные в Удмуртии ожидаются +5 и дожди Фото: Амир Закиров

Длинные выходные продолжаются! Поэтому самое время рассказать вам, какой будет погода в субботу и воскресенье.

Кстати, пока этот ноябрь теплее, чем обычно. По данным сайта «Погода и климат» фактическая среднемесячная температура воздуха пока составляет 0,7 градусов при норме -4,4. Выпал 1 мм осадков — 3% от нормы в 41 мм.

Перейдем к погоде на выходные.

В субботу, 6 ноября, ожидается облачная погода. Пройдет дождь. Столбик термометра поднимется до +5. Ветер юго-западный, 7 м/с. Ночью похолодает до +2, ожидаются осадки, в том числе снег.

UPD: ГУ МЧС России по Удмуртии предупредило об усилении ветра 6 ноября

В воскресенье, 7 ноября, картина та же самая: облачно, дождь, +5. Ветер юго-западный, 5 м/с. Ночью — +1, ожидается снег.

По предварительным данным, в понедельник, 8 ноября, столбик термометра поднимется до тех же +5. Небо облачное, но без осадков. Ветер южный, 5 м/с.

Ранее мы рассказывали, каким будет ноябрь.

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