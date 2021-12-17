Активный североатлантический циклон будет влиять на характер погоды в Удмуртии 20 декабря 2021 года

Готовимся к снежному понедельнику и резкому похолоданию в середине недели. Фото: unsplash.com

После снежных выходных 18-19 декабря нас ждет еще более снежный понедельник. Как сообщил Удмуртский гидрометцентр, 20 декабря город может накрыть продолжительный, местами сильный снег.

Виновник такого прогноза – активный североатлантический циклон, который будет влиять на характер погоды в республике.

Автомобилисты, приготовьтесь: на дорогах ожидаются снежные заносы, накат, ухудшение видимости во время осадков.

Ночью температура воздуха составит -8..-13 °С. Днем повысится до -2..-7 °С.

Максимальные порывы ветра в дневные часы достигнут 12-14 м/с.

К середине недели ожидается резкое похолодание. Подробности – здесь (если прогноз сбудется, будет очень холодно).

Желаем вам приятных выходных!

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