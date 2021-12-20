Прокуратура проверит факт нападения отца и его 12-летнего сына на врача в Ижевске

Все произошло 18 декабря. Фото: Екатерина Ардашева

Прокуратура Удмуртии проверит факт нападения 44-летнего мужчины и его 12-летнего сына на врача городской больницы №3 в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и поведению профилактической работы с подростком и его семьей, полноте мер, принятых медицинской организацией по качественному и своевременному оказанию медицинской помощи малолетнему сыну», - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, мальчик нанес врачу два удара ножом в левую часть туловища.

Напомним, по данным следствия, 18 декабря мужчина обратился в инфекционное отделение ижевской городской больницы №3 в связи с повышенной температурой у сына. После приема он начал конфликтовать с врачом, будучи недоволен порядком сдачи медицинских анализов. В ходе конфликта по указанию отца 12-летний сын обвиняемого трижды ударил врача ножом.

Действия ребенка были пресечены медперсоналом. Как сообщили в региональном Минздраве, врача прооперировали, на данный момент он находится на лечении в стационаре.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии, обвиняемого арестовали на два месяца.

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