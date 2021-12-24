Погода в Ижевске на выходные: немного потеплеет, молодой циклон принесет сильный снег и метель

Погода в Ижевске на 25, 26 и 27 декабря 2021 Фото: Архив «КП» в Ижевске

Кажется, что мороз Удмуртии решил отдохнуть в эти выходные – уже завтра температурный фон начнет повышаться. Однако, по прогнозу республиканского гидрометцентра, уже в понедельник нос вновь будет щипать от холода.

В ночь с пятницы на субботу температура воздуха составит -19..24 °С.

Днем 25 декабря температура будет держаться от -13 до -18 °С. Местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 26 декабря, термометр покажет -6..-11 °С днем и около -12 °С ночью.

«26 декабря на характер погоды в Удмуртии будет влиять молодой циклон, ожидается продолжительный снег, местами сильный. В ночные часы прогнозируется усиление ветра до 15-17 м/с, метель. В течение всех суток, 26 декабря, на дорогах снежные заносы и накат», – сообщают синоптики.

Ожидается, что погода будет довольно теплой и снежной Фото: Архив «КП» в Ижевске

Отмечается, что днем в воскресенье начнет холодать. В понедельник, 27 декабря, температура воздуха вновь начнет понижаться, ночью она составит -15..-20 °С, днем -11..-16 °С. Местами сохранится небольшой снег.

«По предварительному прогнозу, в первую половину следующей недели температурный фон еще незначительно понизится», – подытожили они.

Ранее мы рассказали, как «температурные качели» влияют на самочувствие людей.

Желаем отличных выходных!

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