2018-11-28T16:12:22+03:00
Экономика

На восстановление национальной библиотеки Удмуртии выделят почти 390 миллионов рублей

Средства заложены в федеральном бюджете
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

На восстановление национальной библиотеки Удмуртии выделят почти 390 миллионов. Эти деньги уже заложены в федеральном бюджете. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Реконструкцию планируют начать в 2019 году, а само здание откроется в 2020 году.

Напомним, что национальная библиотека Удмуртии отметила 100-летие

Также есть проект восстановления (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Три жителя Ижевска ответили за незаконную публикацию интимных фото в соцсети (продолжение).

Мужчина из Удмуртии украл 20 миллионов рублей и сбежал в... Краснодарский край (продолжение).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии разыскивают 14-летнего подростка
В бюджет Ижевска за месяц вернули около 50 миллионов рублей
Уроженка Удмуртии будет следить за особо режимными объектами в Татарстане
«Дуры мы, дуры»: В Ижевске выступит театр «Парафраз»
Жителя Ижевска наказали за группу в «ВКонтакте», где публиковались интимные фото детей
В Удмуртии неизвестный украл у женщины портмоне
В Удмуртии за год сожгли 1,5 тысячи зараженных хризантем
В Удмуртии потерявшейся девочке помогли сотрудники ДПС
«Это уникальный фонд!»: в Ижевске пройдет встреча с куратором фонда V-A-C
Минэкономики Удмуртии будет курировать туризм
Мужчину, укравшего 20 миллионов у жителей Удмуртии, задержали
В Ижевске мужчина пытался скрыть убийство поджогом, но сам не смог покинуть место преступления
В Удмуртии 317 жителей отравились алкоголем
ГИБДД просит жителей Ижевска сообщать об опасных горках
Два человека пострадали при столкновении трех машин в Удмуртии
В декабре пройдут соревнования «Ижевская винтовка»
В республике запустили игру для изучения удмуртского языка
Ижевск готовится к приезду Деда Мороза из Великого Устюга
В Удмуртии запустят проект «МЫ - история»
Ижевчанка, ставшая донором для ребенка, приняла участие в ток-шоу “Прямой эфир”
В Удмуртии мужчина избил собутыльника до смерти
Прокуратура выявила сброс загрязняющих веществ в Ижевский пруд
В аэропорту Ижевска могут появиться самолеты компании S7
В Ижевске мужчина украл с карты друга 172 тысячи рублей
В Ижевске вынесли приговор хулигану, который сообщил о взрыве