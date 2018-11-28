На восстановление национальной библиотеки Удмуртии выделят почти 390 миллионов рублей
На восстановление национальной библиотеки Удмуртии выделят почти 390 миллионов. Эти деньги уже заложены в федеральном бюджете. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.
Реконструкцию планируют начать в 2019 году, а само здание откроется в 2020 году.
Напомним, что национальная библиотека Удмуртии отметила 100-летие
Также есть проект восстановления (подробнее)
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