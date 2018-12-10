В трамваях Ижевска включили новогоднюю подсветку
В Ижевске с каждым днем все больше и больше появляется ощущение приближающегося праздника. Вот и некоторые трамваи включили наружную подсветку.
Включать гирлянды на трамвае стало традицией, которая существует уже несколько лет. Об этом сообщил гендиректор ИжГЭТ Андрей Батов.
Теперь 10 трамваев ездят с гирляндой, принося атмосферу праздника не только пассажирам, но и жителям и гостям удмуртской столицы. Увидеть подсветку можно на трамваях №2.
Фото: пресс-служба ИжГЭТ
А также в скором времени украсят вагоны изнутри, предприятие проводит конкурс среди водителей и кондукторов на лучшее украшение салона трамвая.
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