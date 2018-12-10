В трамваях Ижевска включили новогоднюю подсветку

10 Дек. 08:21 2018-12-10T15:50:45+03:00

В скором времени украсят и салон изнутри

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В Ижевске с каждым днем все больше и больше появляется ощущение приближающегося праздника. Вот и некоторые трамваи включили наружную подсветку.

Включать гирлянды на трамвае стало традицией, которая существует уже несколько лет. Об этом сообщил гендиректор ИжГЭТ Андрей Батов.

Теперь 10 трамваев ездят с гирляндой, принося атмосферу праздника не только пассажирам, но и жителям и гостям удмуртской столицы. Увидеть подсветку можно на трамваях №2.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

А также в скором времени украсят вагоны изнутри, предприятие проводит конкурс среди водителей и кондукторов на лучшее украшение салона трамвая.

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К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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