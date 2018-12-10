2018-12-10T08:21:54+03:00
Общество

В трамваях Ижевска включили новогоднюю подсветку

В скором времени украсят и салон изнутри
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИжГЭТФото: пресс-служба ИжГЭТ
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В Ижевске с каждым днем все больше и больше появляется ощущение приближающегося праздника. Вот и некоторые трамваи включили наружную подсветку.

Включать гирлянды на трамвае стало уже традицией, которая существует уже несколько лет. Об этом сообщил гендиректор «ИжГЭТ» Андрей Батов.

Теперь 10 трамваев ездят с гирляндой, принося атмосферу праздника не только пассажирам, но и ижевчанам и гостям удмуртской столицы. Увидеть подсветку можно на трамваях №2.

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

А также в скором времени украсят вагоны изнутри, предприятие проводит конкурс среди водителей и кондукторов на лучшее украшение салона трамвая.

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