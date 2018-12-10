2018-12-10T15:55:41+03:00
Общество

Огни на главной елочке Удмуртии зажглись

Елочку зажигали все сказочные персонажи, которые приехали в гости к Тол Бабаю
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/tol_babayФото: vk.com/tol_babay
Изменить размер текста:

В Удмуртии 8 декабря завершился фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая».

Вместе с гостями, которые прибыли на большой праздник - все сказочные персонажи – Санта-Клаус и его супруга Муори из Лапландии, российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, байкальский Дед Мороз, Девица-Метелица из Вятских Полян, Хель Мучи из Чувашии, Урал Мороз, ну и, конечно, Тол Бабай и Лымы Ныл, весь день некогда было скучать: были песни, танцы, конкурсы.

А под конец вечера зажглись огни на первой елочке в Удмуртии и, конечно же, был салют. Все гости от мала до велика остались под впечатлением.

Напомним, что Удмуртия вошла в ТОП-5 путешествий на выходные с 8 по 9 декабря (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Ижевске откроют главную новогоднюю елку (подробнее)

Новый год - это время сюрпризов! Вот и администрация Ижевска готовит что-то интересное для жителей (подробнее)

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 13 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

Подробнее на сайте

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сельских предпринимателей в Удмуртии поддержат грантами
Юный лыжник Евгений Емерхонов из Удмуртии выиграл Всероссийскую гонку
В Удмуртии вышла «живая» газета
В Ижевске введут режим «Повышенной готовности» 28 декабря
Новогодняя ярмарка в Ижевске: коллекцию книг от «Комсомолки» можно приобрести со скидкой
Чтобы восстановить ижевский ипподром, потребуется около 20 миллионов рублей
В Ижевске задержали мужчину, который по частям сдал в металлолом чужую машину
В Ижевске снесли еще один ларек, в котором незаконно продавали алкоголь
Ижевчане могут получить образовательный курс от «Ростелеком Лицей» и «Фоксфорд» вдвое дешевле
Прокуратура Ижевска завершила проверку детсада, в котором произошел пожар
В Ижевске 21 декабря состоится открытие бесплатного катка в парке имени Кирова
В Ижевске полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве денег у студента
В Удмуртии водитель сбил лося
В результате ДТП в Ижевске пострадала пятилетняя девочка
Любительские соревнования «Калашников Фест» в Ижевске перенесли на март 2019 года
В школах Удмуртии введут электронную форму учебников
Четверо наркоторговцев занимались сбытом веществ на территории Удмуртии
В магазинах Удмуртии очередное повышение цен
Прокуратура Удмуртии направила иск в суд о распространении в соцсетях запрещенной информации
Антон Шипулин не сможет приехать на «Ижевскую винтовку»