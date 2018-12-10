2018-12-10T07:50:03+03:00
Общество

Огни на главной елочке Удмуртии зажглись

Елочку зажигали все сказочные персонажи, которые приехали в гости к Тол Бабаю
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/tol_babayФото: vk.com/tol_babay
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В Удмуртии, 8 декабря, завершился фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая».

Вместе с гостями, которые прибыли на большой праздник - все сказочные персонажи – Санта-Клаус и его супруга Муори из Лапландии, российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, байкальский Дед Мороз, Девица-Метелица из Вятских Полян, Хель Мучи из Чувашии, Урал Мороз, ну и, конечно, Тол Бабай и Лымы Ныл, весь день некогда было скучать: были песни, танцы, конкурсы.

А под конец вечера, зажглись огни на первой елочке в Удмуртии и, конечно же, салют. Все гости от мала до велика остались под впечатлением.

Напомним, что Удмуртия вошла в ТОП-5 путешествий на выходные с 8 по 9 декабря(подробнее)

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Друзья! Мы начинаем финальный этап конкурса «Я 10 лет назад!». Голосуйте за лучшее, по вашему мнению, преображение и решите, какая из участниц выиграет сертификат в салон красоты! Для этого нужно зайти на сайт и поставить «сердечко» под понравившимися снимками.

Скажи спасибо маме и выиграй приз!

Запишите и пришлите нам до 5 декабря короткое видеопоздравление для своей мамы.

В видео должны быть поздравление и ответы на вопросы:

- «Что самое сложное в работе мамы?»

- «За что вы сильнее всего ее любите?»

В конкурсе могут принимать участие и дети, и взрослые!

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