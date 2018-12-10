Огни на главной елочке Удмуртии зажглись

10 Дек. 07:50 2018-12-10T15:55:41+03:00

Елочку зажигали все сказочные персонажи, которые приехали в гости к Тол Бабаю

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В Удмуртии 8 декабря завершился фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая».

Вместе с гостями, которые прибыли на большой праздник - все сказочные персонажи – Санта-Клаус и его супруга Муори из Лапландии, российский Дед Мороз из Великого Устюга, Кыш Бабай из Татарстана, байкальский Дед Мороз, Девица-Метелица из Вятских Полян, Хель Мучи из Чувашии, Урал Мороз, ну и, конечно, Тол Бабай и Лымы Ныл, весь день некогда было скучать: были песни, танцы, конкурсы.

А под конец вечера зажглись огни на первой елочке в Удмуртии и, конечно же, был салют. Все гости от мала до велика остались под впечатлением.

Напомним, что Удмуртия вошла в ТОП-5 путешествий на выходные с 8 по 9 декабря (подробнее)

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