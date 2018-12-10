Глава Удмуртии объявил выговоры членам республиканского правительства

СЕГОДНЯ 09:43 2018-12-10T09:43:36+03:00

Он сделал это за неточности в декларациях

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Александр Бречалов объявил выговоры членам республиканского правительства. Это произошло из-за выявленных неточностей в заполненных декларациях. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 10 декабря.

- Декларации - обязательный элемент. Вопросы есть ко многим, но сегодня именно про руководителей. Не указал в декларации, потому что есть, что скрывать? - сообщил Александр Бречалов.

Выговоры получили: постоянный представитель главы Удмуртии при президенте РФ Михаил Хомич, министру сельского хозяйства Ольге Абрамовой, министру по физической культуре, спорту и молодежной политике Наталье Гольцовой. Замечание получила вице-премьер республики Анастасия Муталенко, министр здравоохранения Игорь Титов и министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Денис Удалов.

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