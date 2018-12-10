В Удмуртии откроют 25 мест для рыбалки на льду

10 Дек. 15:53 2018-12-10T22:10:57+03:00

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В Удмуртии планируют открыть 25 мест для рыбалки на льду этой зимой. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС по Удмуртии Петр Фомин на аппаратном совещании 10 декабря.

На данный момент открыто уже 20 мест для массового выхода на лед и рыбалки, еще пять предстоит открыть.

Также Петр Фомин отметил, что ледовую переправу Сарапул - Ершовка откроют во второй декаде декабря.

Напомним, что уже несколько случаев попадания под лед было в этом году: в Татарстане рыбаки из Удмуртии попали в непростую ситуацию. Их снегоход провалился под лед в нескольких километрах от деревни (подробнее).

В Камбарском районе Удмуртии произошла трагедия - под лед провалился мальчик и утонул (подробнее).

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