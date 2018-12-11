В Удмуртии в окончательном виде приняли бюджет на 2019 год

СЕГОДНЯ 11:24 2018-12-11T11:40:37+03:00

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После перового чтения к документу поступило 305 поправок. Однако было одобрено только 177. Таким образом, ко второму чтению доходы и расходы увеличиваются на 7,5 млрд рублей.

Увеличили расходы: здравоохранение – на 1 млрд рублей, образование – на 746, 5 млн рублей, поддержка строительной отрасли – на 2,5 млрд рублей, оказание мер соцподдержки – на 340,5 млн рублей и развитие дорожного хозяйства – на 965 млн рублей.

В итоге получается, что доходы составят 72,8 млрд рублей, расходы – 71,9 млрд рублей, а профицит – 947,8 млн рублей. Госдолг республики на 1 января 2020 года – 46 млрд рублей. Объем госдолга на 2019 год составит 53 млрд рублей.

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