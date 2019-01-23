2019-01-23T11:57:28+03:00
Общество

Три лицея Ижевска получат статус «опорных»

Российская академия наук выбрала 110 школ из 32 регионов страны
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске три лицея получат статус «опорных». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

«Опорными» станут школы-лицеи №14, №29, №41. Для участия в пилотном проекте Российская академия наук выбрала 110 школ из 32 регионов страны.

Напомним, что ранее обсуждался вопрос о возникновении опорного вуза. В министерстве образования и науки республики прокомментировали ситуацию с конкурсом (подробнее).

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