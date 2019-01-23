Три лицея Ижевска получат статус «опорных»
В Ижевске три лицея получат статус «опорных». Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.
«Опорными» станут школы-лицеи №14, №29, №41. Для участия в пилотном проекте Российская академия наук выбрала 110 школ из 32 регионов страны.
Напомним, что ранее обсуждался вопрос о возникновении опорного вуза. В министерстве образования и науки республики прокомментировали ситуацию с конкурсом (подробнее).
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