Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на турнире Dragon Trophy в Словении

СЕГОДНЯ 06:28 2019-02-06T06:28:36+03:00

Соревнования пройдут с 7 по 9 февраля

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Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в турнире Dragon Trophy, который пройдет в Словении. Об этом сообщает портал «Спорт Удмуртии».

Соревнования пройдут с 7 по 9 февраля, которые станут первыми после финала Гран-при в Ванкувере, где спортсменка завоевала бронзу.

Напомним, что Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни. Но она была заявлена на чемпионат Европы-2019, который прошел в Минске с 23 по 27 января, в качестве запасной.

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ИСТОЧНИК KP.RU