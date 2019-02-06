Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на турнире Dragon Trophy в Словении
Уроженка Удмуртии фигуристка Елизавета Туктамышева примет участие в турнире Dragon Trophy, который пройдет в Словении. Об этом сообщает портал «Спорт Удмуртии».
Соревнования пройдут с 7 по 9 февраля, которые станут первыми после финала Гран-при в Ванкувере, где спортсменка завоевала бронзу.
Напомним, что Елизавета Туктамышева пропустила чемпионат России из-за болезни. Но она была заявлена на чемпионат Европы-2019, который прошел в Минске с 23 по 27 января, в качестве запасной.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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