На деньги от продажи Ижевских электрических сетей сделают ремонт детских садов

12 Февр. 09:10 2019-02-12T09:29:23+03:00

Общая сумма поступлений в городской бюджет - около 2 400 млн рублей

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Все деньги от продажи Ижевских электрических сетей направят на ремонт детских садов и школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

11 февраля главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым было проведено рабочее совещание, где были подведены итоги работы предприятий, муниципальных учреждений и подразделений администрации города за январь 2019 года.

- Часть средств, вырученных от реализации имущественного комплекса Ижевских электрических сетей, в этом году будет направлена на ремонт социальных объектов – в первую очередь, школ и детских садов. В этих учреждениях требуется ремонт кровли, замена оконных блоков. В настоящее время подготовлен перечень объектов, он обсуждается с депутатским корпусом, проводится экспертиза достоверности сметной стоимости ремонта объектов, - пояснил Олег Бекмеметьев.

Ожидается поступление в городской бюджет около 2 400 млн рублей от продажи двух частей имущества АО «Ижевские электрические сети» - первая часть денежных средств поступит в марте, вторая - до 10 июня 2019 года.

Напомним, совет директоров АО «Ижевские электрические сети» одобрил продажу комплекса. Кто стал покупателем и за сколько продадут ИЭС.

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ИСТОЧНИК KP.RU