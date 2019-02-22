Сильный снегопад ожидается в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-22T08:26:49+03:00

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22 февраля в Ижевске ожидается сильный снег и метель, на дорогах образуются слабый гололед, снежные заносы и накат. Об этом сообщает пресс-служба города со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Температура воздуха сегодня достигнет нулевой отметки днем и -5 градусов ночью. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU