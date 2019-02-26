Биатлонист из Удмуртии в составе сборной России поедет на чемпионат мира

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-26T12:01:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын вошел в состав сборной России и поедет на чемпионат мира. Соревнования пройдут в Швеции с 7 по 17 марта.

Спортивный журналист Марина Азябина поделилась с «Комсомольской правдой»-Ижевск» мнением по поводу выступления Александра на чемпионате мира.

- Поварницын сегодня - это уже опытный боец. Выступления на крупных международных стартах в мужской биатлонной элите сделали его более уверенным в себе. Бронзовая награда в эстафете на этапе кубка мира в Солт-Лейк-Сити тому подтверждение. А вообще, прогноз в спорте дело неблагодарное. Да и удачу бы не спугнуть! В пятницу на тренировке в Ижевске нам удалось с Сашей пообщаться. Он настроен на чемпионате мира показать свой максимальный результат. Психологически готов. Говорит - сейчас главное отдохнуть и восстановиться после тяжелого турне в Канаде и Америке. Так что будем держать кулачки за него на чемпионате мира в Швеции, - пояснила Марина Азябина.

Также, по словам спортивного журналиста Александру помогают достигать высоких показателей такие качества как трудолюбие, вдумчивость, сильная мотивация и, конечно же, серьезность.

- Самое главное - он молодой, 24 всего. Александр идёт к своей цели и понимает, что трудиться надо, пахать до седьмого пота. Он верит, что у него все получится. И верит тренеру. У него отличная семья, которая его поддерживает. Это его тыл, - поделилась Марина.

Напомним, что в немецком городе Арбер на пятом этапе Кубка IBU в индивидуальной гонке на 15 километров среди мужчин лучшим оказался биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын!

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Удмуртии рассказал, сколько нужно средств, чтобы полностью решить проблему с затоплением Ижевска.

Вау! Ижевчанин стал призером чемпионата мира по ледовому искусству.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU