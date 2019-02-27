2019-02-27T15:28:20+03:00
Спорт

Уроженке Ижевска Алине Загитовой вручили награду «Серебряная лань»

Вручение состоялось 27 февраля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: instagram.com/teamzagitovaФото: instagram.com/teamzagitova
Изменить размер текста:

Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова получила награду «Серебряная лань» от Федерации спортивных журналистов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

- Всем спасибо, мне очень приятно получить эту награду, - коротко и ясно высказалась Алина на вручении.

Премия вручается каждый год лучшим спортсменам, командам и тренеру. За 2018 год премию получили: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол), Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец – лыжи, биатлон), Абдулрашид Садулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

Лучшей командой стала сборная России по футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алина Загитова тепло поздравила своего тренера с днем рождения, а также была на самом праздновании. Видео есть по ссылке.

Фигуристка Алина Загитова вышла на лед со своим питомцем Масару. Видео есть по ссылке.

Татьяна Тарасова пояснила, почему уроженка Ижевска Алина Загитова живет в очень скромной квартире.

Хотите выиграть полет в аэротрубе? Участвуйте в фотоконкурсе "Лучший папа"! Подробнее по ссылке.

Вручение награды "Серебряная лань" Олимпийской чемпионке Алине Загитовой .

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
13-летнюю девочку сбили в Ижевске
Жителей Ижевска предупреждают о сходе снега с крыш
За 2019 год в Удмуртии планируется отремонтировать 90 больниц
Ижевчанин обвиняется в убийстве знакомого
8 марта в Ижевске состоится фестиваль фейерверков «Вальс цветов»
К выходным в Ижевск придет оттепель
«Тракторный биатлон» пройдет в Удмуртии
Подозреваемая в краже женщина была задержана в Дагестане оперативниками из Ижевска
В ледовом дворце «Олимпиец» в Ижевске стартовал Кубок России по боксу
Танцор из Ижевска скончался от пневмонии
Мошенник украл с банковской карты жительницы Удмуртии более 140 тысяч рублей
Количество дефектов в теплосетях Ижевска уменьшилось на 12%
Ижевчан по вопросам капремонта будут принимать в МФЦ
Таксист из Ижевска украл у клиента более 200 тысяч рублей
Киоски и торговые павильоны в Удмуртии должны будут привести к единому облику
У собаки, которую нашли в лесу в Удмуртии, нашелся хозяин
70 населенных пунктов Удмуртии после отключения аналогового вещания останутся без цифрового телевидения
Кадет Следственного комитета Удмуртии получил общественную награду в номинации «Спасение жизни»
Футболисты Питер Одемвингие, Дмитрий Сенников и Алексей Смертин приедут в Ижевск 4 марта