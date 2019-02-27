Уроженке Ижевска Алине Загитовой вручили награду «Серебряная лань»

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-27T15:28:20+03:00

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Уроженка Ижевска, фигуристка Алина Загитова получила награду «Серебряная лань» от Федерации спортивных журналистов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

- Всем спасибо, мне очень приятно получить эту награду, - коротко и ясно высказалась Алина на вручении.

Премия вручается каждый год лучшим спортсменам, командам и тренеру. За 2018 год премию получили: Александр Большунов (лыжи), Артур Далалоян (гимнастика), Павел Дацюк (хоккей), Артем Дзюба (футбол), Алина Загитова (фигурное катание), Климент Колесников (плавание), Мария Ласицкене (легкая атлетика), Екатерина Румянцева (паралимпиец – лыжи, биатлон), Абдулрашид Садулаев (вольная борьба), Дарья Шмелева (велоспорт).

Лучшей командой стала сборная России по футболу.

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ИСТОЧНИК KP.RU