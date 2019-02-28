2019-02-28T13:47:44+03:00
Общество

Четыре новых светофора появятся в Ижевске

Их планируют установить в 2019 году
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Четыре новых светофора появятся в Ижевске в 2019 году. Об этом во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+) рассказал главный инженер «Службы благоустройства и дорожного хозяйства» города Фирдаус Харисов.

- Планируется установка светофорных объектов на перекрестке улиц Дзержинского-Строителей, остановка «Госархив» (улица Первомайская), Дзержинского-9 Января, 9 Подлесная-Металлистов, - прокомментировал Харисов.

Напомним, что ранее в Ижевске был изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Удмуртская-10 лет Октября.

По словам Харисова, в ближайшее время подобные масштабные изменения в режимы работы светофоров вноситься не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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