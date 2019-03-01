С 1 марта изменилась стоимость проезда по мосту через реку Кама в Удмуртии
В Удмуртии с 1 марта 2019 года изменилась цена проезда для легковых автомобилей по мосту через реки Кама и Буй. Об этом сообщается на сайте оператора мостов.
Проезд по мосту через р. Каму теперь составляет 270 рублей (был 250 рублей). Проезд по мосту через оба моста – 450 рублей (был 430 рублей).
Для остальных видов транспорта цена осталась такая же.
Напомним, что в 2019 году Удмуртия заплатит 450 млн рублей концессионеру строительства моста через Каму.
В Удмуртии установили предельные тарифы на проезд через реку Кама и Буй.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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