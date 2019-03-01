В Ижевске установят еще несколько дорожных знаков

СЕГОДНЯ 15:53 2019-03-01T15:53:58+03:00

Это сделают для обеспечения безопасности движения

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В Ижевске установят несколько дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По проспекту Парковый напротив здания №22 по улице Репина и по улице Леваневского напротив здания №81 установят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия» (5м).

На проезде им. Дерябина в районе конечной остановки автобусов «Станкострой» появится знак «Уступите дорогу».

Знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, на улицах Ижевска появятся еще несколько дорожных знаков.

Три новых дорожных знака установили на 4-й Подлесной в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU