В Ижевске установят еще несколько дорожных знаков
В Ижевске установят несколько дорожных знаков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
По проспекту Парковый напротив здания №22 по улице Репина и по улице Леваневского напротив здания №81 установят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Зона действия» (5м).
На проезде им. Дерябина в районе конечной остановки автобусов «Станкострой» появится знак «Уступите дорогу».
Знаки устанавливают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, на улицах Ижевска появятся еще несколько дорожных знаков.
Три новых дорожных знака установили на 4-й Подлесной в Ижевске.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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