В одном из домов в Ижевске было прописано 40 иностранцев
В Ижевске по результатам прокурорской проверки выяснилось, что собственник частного дома прописал у себя 40 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.
- В жилом доме в Первомайском районе собственник зарегистрировал 40 граждан Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. При этом иностранцы в доме никогда не появлялись и не проживал. Собственник зарегистрировал их за определенную сумму, - сообщает ведомство.
На данный момент материалы уголовного дела направлены в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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