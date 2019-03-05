2019-03-05T18:11:36+03:00
Происшествия

В одном из домов в Ижевске было прописано 40 иностранцев

Уголовное дело направили в суд
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске по результатам прокурорской проверки выяснилось, что собственник частного дома прописал у себя 40 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- В жилом доме в Первомайском районе собственник зарегистрировал 40 граждан Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана. При этом иностранцы в доме никогда не появлялись и не проживал. Собственник зарегистрировал их за определенную сумму, - сообщает ведомство.

На данный момент материалы уголовного дела направлены в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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