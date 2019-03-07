На ижевском ипподроме пройдет фестиваль огненных скульптур «Пламенное искусство»

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-07T12:04:25+03:00

Скульпторы из разных городов России создадут 12 фигур из соломы и дерева

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На ижевском ипподроме пройдет фестиваль огненных скульптур «Пламенное сердце» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

С 8 по 10 марта скульпторы из разных городов России создадут 12 фигур из соломы и дерева высотой более пяти метров. Кульминацией фестиваля станет грандиозное огненное шоу, в котором каждый скульптор продемонстрирует свое творчество.

Сожжение скульптур состоится в 18:00. До этого на ипподроме будут проводится мероприятия, посвященные заключительному дню масленицы.

Напомним, в прошлом году столкнулись лед и пламя - прошла Масленица и фестиваль ледяных фигур. Мы собрали большой фоторепортаж для вас. Окунемся еще раз в эту красоту?

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ИСТОЧНИК KP.RU