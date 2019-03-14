14 марта глава Ижевска Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск

СЕГОДНЯ 07:02 2019-03-14T07:02:34+03:00

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14 марта, в четверг, в гостях у радио «Комсомольская правда» - Ижевск (107,6 FM) (12+) глава города Олег Бекмеметьев.

Он ответит на вопросы слушателей в прямом эфире и расскажет, как проходит подготовка к паводку? Какие детские сады и школы отремонтируют в этом году? И ждать ли строительства новых учебных учреждений? Также будет ли перезагрузка общественного транспорта города?

Слушайте нас в 13.05, задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94 или пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.

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ИСТОЧНИК KP.RU