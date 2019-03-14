2019-03-14T11:50:27+03:00
Спорт

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в топ-25 самых известных спортсменок

Рейтинг составлял американский спортивный телеканал ESPN
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: allnewsplus.ruФото: allnewsplus.ru
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Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова вошла в топ-25 самых известных спортсменок. Об этом сообщается на сайте спортивного телеканала ESPN, который четвертый год подряд составляет топ-25 самых известных спортсменок мира. Специалисты телекомпании рассчитывают рейтинг по собственной формуле: частота поисковых запросов, рекламные контракты и количество подписчиков в социальных сетях.

Исходя из этих данных Алина Загитова оказалась на 25 строчке рейтинга. Фигуристка показала свои силы в сезоне 2017-2018, когда одержала победу в чемпионате России, чемпионате Европы, олимпийских играх и в финале Гран-при. В этом сезоне спортсменка выигрывала на этапах Гран-при и завоевала в свою копилку серебряные медали.

Напомним, что Алина Загитова примет участие на чемпионате мира-2019, который пройдет в Японии с 18 по 24 марта. Уже есть расписание выступлений (продолжение).

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Алина Загитова победила на Олимпиаде в Пхенчхане 2018 год .Загитова выиграла произвольную программу, установив Олимпийский рекорд 158,08 балла 83,06 за технику и 75,02 за компоненты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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