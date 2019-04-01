2019-04-01T14:21:41+03:00
Общество

По Ижевску ездит «веселый» автобус

1 апреля ИПОПАТ поднимает настроение жителям
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ИПОПАТФото: пресс-служба ИПОПАТ
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В Ижевске ИПОПАТ 1 апреля в день смеха выпустил в город «веселый» автобус. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

- Если увидите автобус, разрисованный смайликами, - улыбнитесь - это принесёт удачу! А если повезёт прокатиться в нём - расскажите кондуктору анекдот. Рассмешите - получите в подарок транспортную карту, которая помогает экономить, - сообщают в пресс-службе.

Напомним, новые тарифы начали действовать в Ижевске на электронный проездной ИПОПАТ.

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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