По Ижевску ездит «веселый» автобус

СЕГОДНЯ 09:52 2019-04-01T14:21:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске ИПОПАТ 1 апреля в день смеха выпустил в город «веселый» автобус. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

- Если увидите автобус, разрисованный смайликами, - улыбнитесь - это принесёт удачу! А если повезёт прокатиться в нём - расскажите кондуктору анекдот. Рассмешите - получите в подарок транспортную карту, которая помогает экономить, - сообщают в пресс-службе.

Напомним, новые тарифы начали действовать в Ижевске на электронный проездной ИПОПАТ.

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ИПОПАТ решил запустить дополнительные автобусы по маршруту №6.

«ИПОПАТ не допускает значительного уменьшения машин на маршрутах и четко контролирует график их движения»: какие еще вопросы обсудили Олег Бекмеметьев и гендиректор ИПОПАТ.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Поздравляем! Спортсмен из Удмуртии установил рекорд России.

В Удмуртии вступил в силу закон об усилении контроля за расходованием маткапитала.

«Комсомолка» выбирает лучшего учителя Ижевска! Считаете, что ваш классный руководитель самый умный, понимающий и терпеливый? Хотите, чтобы он знал, как его ценят? Помогите ему получить крутые призы (Подробности).

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU