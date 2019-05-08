Во сколько можно будет посмотреть салют в Ижевске 9 мая?

8 Май 14:44 2019-05-08T15:06:18+03:00

Традиционно его будут запускать над Ижевским прудом

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Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ижевске завершится салютом. Традиционно его будут запускать над Ижевским прудом.

Начало в 22:00 после праздничного концерта «Песни нашей Победы».

Кстати, собрали для вас 10 мероприятий, которые нужно посетить 9 мая.

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Салют 9 мая 2017г. Ижевск.

ИСТОЧНИК KP.RU