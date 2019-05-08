Во сколько можно будет посмотреть салют в Ижевске 9 мая?
Празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Ижевске завершится салютом. Традиционно его будут запускать над Ижевским прудом.
Начало в 22:00 после праздничного концерта «Песни нашей Победы».
Кстати, собрали для вас 10 мероприятий, которые нужно посетить 9 мая.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Образцы вооружения представят 9 мая крупнейшие предприятия Удмуртии.
- Какие дороги перекроют 9 мая. Сохрани себе, чтобы не забыть!
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Мы узнали, какие территории будут обрабатывать от клещей в Ижевске и когда планируют завершать работы.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
Салют 9 мая 2017г. Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»