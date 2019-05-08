В День Победы ограничат продажу алкоголя в Ижевске

8 Май 15:43 2019-05-08T17:09:43+03:00

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В Ижевске 9 мая, в связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ограничат продажу алкоголя.

Ограничения будут действовать на территории проведения праздничных мероприятий, а также на прилегающих к местам проведения мероприятий территориях.

Напомним, запрет на продажу алкоголя установлен в соответствии со статьей 1 закона Удмуртии. Постановление об утвержденных местах проведения праздничных мероприятий опубликован на официальном сайте Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU