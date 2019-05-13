13 мая днем по республике и в Ижевске ожидается жара до +32 градусов
В Ижевске и республике днем 13 мая ожидается жара +30…+32 градуса. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.
Главное управление МЧС по Удмуртии рекомендует населению соблюдать меры предосторожности: запастись водой для тушения пожаров, не разводить костры и не оставлять горящий огонь без присмотра.
Также ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума, при выходе на улицу одеваться легко, иметь головной убор и солнцезащитные очки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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