В Ижевске разыскивается мужчина
В Ижевске разыскивается 39-летний Данилов Андрей Витальевич. 29 апреля 2019 года он вышел из дома по улице Коммунаров и ушел в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Регион 18».
Приметы: рост около 180 см, плотного телосложения, волосы русые короткие, глаза серо-зеленые, на подбородке шрам.
Во что мужчина был одет, неизвестно.
Просим всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, звонить на горячую линию ОО УР «ПСО РЕГИОН 18» (8 951-195-29-71), либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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