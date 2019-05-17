В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-17T13:31:22+03:00

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Объявлена дата третьего городского забега «Карапузы, на старт!» от «Комсомольской правды»-Ижевск. Он состоится уже 29 июня во Дворце детского и юношеского творчества на улице Кирова. Принять в нем участие смогут малыши от 7 месяцев до 2 лет.

Как подать заявку?

1) Перейти по этой ссылке и заполнить анкету.

2) На указанный вами электронный адрес придет письмо об успешной регистрации. В письме будут указаны дата, место, время проведения забега, присвоена возрастная категория.

Советуем поторопиться с заявкой: в прошлом году принять участие смогли только первые 400 карапузов, родители которых не откладывали подачу в долгий ящик.

Если у вас возникли вопросы и сложности с регистрацией, вы можете позвонить по номеру 945-005 с 9.00 до 18.00.

А пока вспомним, как прошел праздник в прошлом году

СПРАВКА «КП»

«Карапузы, на старт» - проект для самых маленьких ижевчан. Он проводится в городе уже в третий раз и собирает у финиша дистанции самых шустрых карапузов, которые получают медали, грамоты и призы от наших партнеров – игрушки, соки, детскую косметику, сертификаты в бассейны и многое другое. Главная задача самых маленьких участников – проползти заданную дистанцию быстрее всех, а малышам постарше - пробежать. И, конечно, в этом им помогут любимые тренеры – мама, папа, бабушки и дедушки.

Положение 3 сезона проекта «Карапузы, на старт!»

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ИСТОЧНИК KP.RU