2019-05-27T16:14:56+03:00
Общество

28 мая в Ижевске перекроют несколько участков улиц

Ограничения связаны с празднованием Дня пограничника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске 28 мая перекроют несколько участков улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи с празднованием Дня пограничника с 11:15 до 13:00 временно ограничат движение машин, в том числе и общественный транспорт, - сообщает ведомство.

Ограничения будут действовать:

- по ул. Коммунаров от ул. Наговицына до ул. Лихвинцева;

- по ул. Лихвинцева от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская;

- по ул. Пушкинская от ул. Наговицына до ул. Красногеройская;

- по ул. Бородина от ул. Пушкинская до ул. М. Горького;

- по ул. М. Горького от ул. Советская до ул. Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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