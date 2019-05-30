2019-05-30T11:01:40+03:00
Общество

Почти 300 кг яблок уничтожили в Удмуртии

Они были запрещены к ввозу в Россию
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Россельхознадзора по УдмуртииФото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии
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В Удмуртии изъяли и уничтожили 294 кг яблок. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

- 29 мая 2019 года в ходе проверки на плодовоовощной базе были обнаружены яблоки из Республики Беларусь, которые запрещены к ввозу в Россию, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Удмуртии

Яблоки изъяли и уничтожили, нарушитель будет привлечен к административной ответственности за незаконную торговлю запрещенными к ввозу продуктами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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