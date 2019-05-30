2019-05-30T16:39:15+03:00
Происшествия

В 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии рассказали подробности смертельного ДТП

Автомобильная авария произошла 29 мая
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 29 мая, около 17:20 на улице Промышленная произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, водитель машины ВАЗ-2115, 19-летний молодой человек, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью».

В результате ДТП пассажир ВАЗ-2115, 17-летний юноша, погиб на месте, водитель ВАЗ-2115 получил травмы, его отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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