Сухостой убирают в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-01T17:44:28+03:00

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В Ижевске убирают сухостой. Напомним, люди пожаловались на опасные деревья во время прямой линии с Александром Бречаловым на радио «Комсомольская правда-Ижевск».

Глава Удмуртии высказал свое возмущение по поводу работы местной администрации.

-Меня очень интересует такой вопрос – у нас есть руководитель Октябрьского района. Валерий Мартынов, вот вы не видите этого? Ну, хорошо, у нас есть такой формат диалога, когда жители меня информируют. Но я удивляюсь, у вас там куча чиновников, ну начинайте день, поднимите пятую точку, пройдитесь, есть же очевидные вещи, - сказал глава республики.

Сегодня уже срезали опасные деревья на перекрестке Кирова и Горького.

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ИСТОЧНИК KP.RU