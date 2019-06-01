Сухостой убирают в Ижевске
В Ижевске убирают сухостой. Напомним, люди пожаловались на опасные деревья во время прямой линии с Александром Бречаловым на радио «Комсомольская правда-Ижевск».
Глава Удмуртии высказал свое возмущение по поводу работы местной администрации.
-Меня очень интересует такой вопрос – у нас есть руководитель Октябрьского района. Валерий Мартынов, вот вы не видите этого? Ну, хорошо, у нас есть такой формат диалога, когда жители меня информируют. Но я удивляюсь, у вас там куча чиновников, ну начинайте день, поднимите пятую точку, пройдитесь, есть же очевидные вещи, - сказал глава республики.
Сегодня уже срезали опасные деревья на перекрестке Кирова и Горького.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Летом в Ижевске трижды покосят траву
В Ижевске появились разрисованные коровы
Дорожную разметку начали наносить в Ижевске
ИСТОЧНИК KP.RU