2019-06-12T18:06:13+03:00
Общество

«Семейная аллея Матрёшек», 2000 раскрашенных фигур и 300 человек участников: как прошел «Матрёшка Fest»

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня России и Дня города
Ульяна КОЛМОГОРОВАДарья ПОРСЕВА
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ФОТО: Ульяна КолмогороваФОТО: Ульяна Колмогорова
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В Ижевске 12 июня выдался очень насыщенным. Например, на набережной пруда расположились фигуры самых разнообразных матрешек. 30 ростовых матрешек, которые расписывали сами жители, стали символом «Семейной аллеи Матрешек».

ФОТО: Ульяна Колмогорова

ФОТО: Ульяна Колмогорова

Необычное мероприятие пришлось по душе горожанам. Например, ижевчанин Юрий пришёл на праздник вместе со своей 5-летней дочерью Кариной.

— Решили прийти на набережную, посмотреть, что здесь происходит в праздник, были удивлены количеством площадок, раньше тут не было такой насыщенной программы. Дочери очень понравились ростовые матрёшки, она любит рисовать, и тут для неё настоящее раздолье. Много мастер-классов, рассчитываем ещё сделать какую-нибудь небольшую матрёшку и забрать её с собой домой на память.

ФОТО: Ульяна Колмогорова

ФОТО: Ульяна Колмогорова

Художник Народного центра декоративно-прикладного искусства Вера Денисова рассказала о том, что заготовки матрешек делали на протяжении двух дней и почти без перерыва.

ФОТО: Ульяна Колмогорова

ФОТО: Ульяна Колмогорова

Вдоль набережной жители города могли поучаствовать в различных играх и мастер-классах. Например, в рамках фестиваля прошел турнир по сборке-разборке матрешек, рекорд составил 15 секунд! Также можно было поиграть в «Шишки, желуди, орехи», станцевать с фольклорным коллективом «Нюркин песни» и принять участие в мастер-классе по немецким и финно-угорским танцам.

ФОТО: Ульяна Колмогорова

ФОТО: Ульяна Колмогорова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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