«Семейная аллея Матрёшек», 2000 раскрашенных фигур и 300 человек участников: как прошел «Матрёшка Fest»
В Ижевске 12 июня выдался очень насыщенным. Например, на набережной пруда расположились фигуры самых разнообразных матрешек. 30 ростовых матрешек, которые расписывали сами жители, стали символом «Семейной аллеи Матрешек».
ФОТО: Ульяна Колмогорова
Необычное мероприятие пришлось по душе горожанам. Например, ижевчанин Юрий пришёл на праздник вместе со своей 5-летней дочерью Кариной.
— Решили прийти на набережную, посмотреть, что здесь происходит в праздник, были удивлены количеством площадок, раньше тут не было такой насыщенной программы. Дочери очень понравились ростовые матрёшки, она любит рисовать, и тут для неё настоящее раздолье. Много мастер-классов, рассчитываем ещё сделать какую-нибудь небольшую матрёшку и забрать её с собой домой на память.
ФОТО: Ульяна Колмогорова
Художник Народного центра декоративно-прикладного искусства Вера Денисова рассказала о том, что заготовки матрешек делали на протяжении двух дней и почти без перерыва.
ФОТО: Ульяна Колмогорова
Вдоль набережной жители города могли поучаствовать в различных играх и мастер-классах. Например, в рамках фестиваля прошел турнир по сборке-разборке матрешек, рекорд составил 15 секунд! Также можно было поиграть в «Шишки, желуди, орехи», станцевать с фольклорным коллективом «Нюркин песни» и принять участие в мастер-классе по немецким и финно-угорским танцам.
ФОТО: Ульяна Колмогорова
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Уникальный проект запустили в Ижевске! Катаясь на трамвае с названием "Прогулки по Ижевску", можно узнать много интересного о нашем городе. Как прошел запуск трамвая, читайте на нашем сайте.
- Приезд Кристины Орбакайте и танцевальный фестиваль "Голос улиц": что сейчас происходит в праздничном Ижевске.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Важные новости для родителей! 29 июня в Ижевске состоится самый веселый забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Как принять участие.
- Новый конкурс от "Комсомолки" с отличными призами! Запишите видео, на котором ваш ребенок рассказывает, что такое банк и получите шанс выиграть один из 8 крутых подарков! Подробности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»