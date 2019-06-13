2019-06-13T16:48:53+03:00
Общество

В Зоопарке Удмуртии появится новый обитатель

На данный момент животное проходит обследования
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: udm-zoo.ruФото: udm-zoo.ru
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В Зоопарке Удмуртии появится новый обитатель. Об этом сообщается на официальном сайте Зоопарка.

- Новый обитатель – это тайра, небольшая хищница из семейства куньих. Чуть крупнее хорьков и куниц, длина тела 60-70 см, вес 4-5 кг. Густая шерсть темно-коричневого цвета, а на голове светло-коричневый. У большинства представителей рода есть небольшое светлое пятно на горле, - сообщается на сайте.

На данный момент животное проходит все необходимые обследования на ветеринарном комплексе зоопарка и готовится к выходу в свет.

Кстати, тайры едят все, но в основном питаются мелкими млекопитающими. Также животное есть бананы. А голос тайры похож на лай, в группах зверьки могут рычать и даже выть.

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Тайра ест бананы .Tejon comiendo banano...

ИСТОЧНИК KP.RU

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