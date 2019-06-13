Кристина Орбакайте рассказала об удмуртских перепечах и какая песня была исполнена специально для Ижевска
12 июня в рамках празднования Дня города и Дня России на главной сцене на набережной Ижевска выступила певица Кристина Орбакайте. Нашему журналисту удалось пообщаться с артисткой.
- День России для меня особенный праздник! Сегодня все артисты объединились в душевном порыве. Все выступают по стране, в разных уголках нашей Родины. Специально для Ижевска я исполнила песню «Без тебя», - поделилась Кристина Орбакайте.
Фото: Диля Ахмадишина
Также по словам артистки, она уже попробовала удмуртские перепечи и они ей понравились.
- Все, кто приезжал уже в Ижевск не понаслышке знают о удмуртской кухне, и о всех видах мучных изделий. Поэтому мы всегда готовимся физически и морально к тому, что нас тут будут угощать, - отметила певица.
Фото: Диля Ахмадишина
Концерт с участием Кристины Орбакайте продолжался больше часа. А завершилось празднование Дня города и Дня России праздничным салютом (продолжение).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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