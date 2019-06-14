«Всероссийский олимпийский день» пройдет в Ижевске 16 июня

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-14T12:39:05+03:00

Мероприятие состоится в парке им. Кирова

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В Ижевске, 16 июня, в воскресенье, пройдет «XXX Всероссийский олимпийский день». Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

- В программе парусный спорт, карате, дзюдо, самбо, художественная гимнастика и многое другое. С 11:00 до 13:00 – состоятся показательные выступления бендрестлинга, а также мастер-класс для всех желающих от основателя направления, - сообщается в группе.

Программа мероприятий:

- До 09:00 ч. 16 июня 2019 г. прием заявок от участников, регистрация;

- 08:00 – 10:30 – подготовительные работы: работа мандатных комиссий, взвешивание участников всех весовых категорий (единоборства), регистрации, жеребьевки;

- 11.00 – Торжественное открытие праздника;

- 11.30 – Начало соревнований всех спортивных площадок:

- Фестиваль единоборств (дзюдо, самбо, вольная борьба, кикбоксинг, ММА, бокс, карате, айкидо);

- Показательные выступления в классе яхт «Оптимист»;

- Показательные выступления, мастер-класс от спортивного клуба по художественной гимнастике «ASTRA»;

- Йога Цигун школы Чжун Хэ на траве от центра «Альфазнак»;

- Фитнес на открытом воздухе от сети спортивных клубов г. Ижевск «Платформа»;

- Фестиваль скандинавской ходьбы;

- Показательные выступления по спортивной гимнастике;

- Обучающий семинар по правилам и мастер-класс по бочче и петанку;

- Соревнования по маунтинбайку;

- Пляжный волейбол;

- Баскетбол;

- Легкая атлетика;

- Площадка ГТО;

- Чемпионат Удмуртии по воркауту.

- 15:00 – 17:00 – церемония награждения на всех площадках (в зависимости от окончания соревнований), концертная программа.

Для удобства в парке им. Кирова будут установлены указатели и карта с местами расположения площадок.

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30-й Всероссийский Олимпийский день в Ижевске. 16 июня. .видео из группы "Парки Ижевска"

ИСТОЧНИК KP.RU