«Всероссийский олимпийский день» пройдет в Ижевске 16 июня
В Ижевске, 16 июня, в воскресенье, пройдет «XXX Всероссийский олимпийский день». Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».
- В программе парусный спорт, карате, дзюдо, самбо, художественная гимнастика и многое другое. С 11:00 до 13:00 – состоятся показательные выступления бендрестлинга, а также мастер-класс для всех желающих от основателя направления, - сообщается в группе.
Программа мероприятий:
- До 09:00 ч. 16 июня 2019 г. прием заявок от участников, регистрация;
- 08:00 – 10:30 – подготовительные работы: работа мандатных комиссий, взвешивание участников всех весовых категорий (единоборства), регистрации, жеребьевки;
- 11.00 – Торжественное открытие праздника;
- 11.30 – Начало соревнований всех спортивных площадок:
- Фестиваль единоборств (дзюдо, самбо, вольная борьба, кикбоксинг, ММА, бокс, карате, айкидо);
- Показательные выступления в классе яхт «Оптимист»;
- Показательные выступления, мастер-класс от спортивного клуба по художественной гимнастике «ASTRA»;
- Йога Цигун школы Чжун Хэ на траве от центра «Альфазнак»;
- Фитнес на открытом воздухе от сети спортивных клубов г. Ижевск «Платформа»;
- Фестиваль скандинавской ходьбы;
- Показательные выступления по спортивной гимнастике;
- Обучающий семинар по правилам и мастер-класс по бочче и петанку;
- Соревнования по маунтинбайку;
- Пляжный волейбол;
- Баскетбол;
- Легкая атлетика;
- Площадка ГТО;
- Чемпионат Удмуртии по воркауту.
- 15:00 – 17:00 – церемония награждения на всех площадках (в зависимости от окончания соревнований), концертная программа.
Для удобства в парке им. Кирова будут установлены указатели и карта с местами расположения площадок.
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30-й Всероссийский Олимпийский день в Ижевске. 16 июня. .видео из группы "Парки Ижевска"
ИСТОЧНИК KP.RU
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