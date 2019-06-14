Какая погода ждет ижевчан в выходные?

СЕГОДНЯ 13:52 2019-06-14T13:52:40+03:00

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В Ижевске в выходные ожидается прохладная и дождливая погода. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

В ближайшую ночь температура понизится до +3…+8 градусов, днем 15 июня, в субботу, температура составит +14…+19 градусов.

16 июня, в воскресенье, температура днем составит +12…+17 градусов, ночью +4…+7 градусов. Пройдут небольшие дожди.

В ночь на 17 июня ожидаются заморозки на почве. По прогнозам синоптиков, потепление ожидается на следующей неделе.

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ИСТОЧНИК KP.RU