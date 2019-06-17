Фестиваль йоги пройдет в пятый раз в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-17T15:49:18+03:00

Каждый год в мероприятии участвует около 5000 участников

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В Ижевске пройдет ежегодный фестиваль «Йога вместе» (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фестиваль пройдет с 21 по 27 июня и сразу на нескольких площадках города.

21 июня:

8.00 - 10.30 - «Приветствие солнцу» 108 кругов «Сурья намаскар» у Монумента дружбы народов

18.00 - 22.00 - Открытие фестиваля на Фан-зоне в парке им. Кирова

22-26 июня

08:00 – 09:30 и 18:30 – 20:00 - Практика йоги на сцене у входа в парк им. Кирова (ведут специалисты йога-центров города)

22-26 июня

08:00 – 20:00 - Открытые классы в центрах йоги Ижевска (центрах «Прана», «Место Силы», «Кайлас», Ижевских термах)

23 июня

08:00 – 20:00 – Открытые занятия в Открытом саду (ул. Пушкинская, 276)

27 июня

10:00 – 22:00 Финальный день Фестиваля на площадке за Домом Правительства.

На площадках для всех желающих будут работать творческие, детские и танцевальные площадки, также расположатся шатры для лекций и медитаций.

Каждый год в мероприятии принимают участие около 500 участников от 10 до 80 лет.

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27 июня 2018 фестиваль йоги в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU