2019-06-17T13:21:47+03:00
Общество

Местами по Удмуртии ожидается усиление ветра

Порывы могут достигать 18 м/с
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Удмуртии 17 июня с 14:00 до 20:00 местами усиление западного ветра с порывами 15-18 м/с, а также ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Так, 17 июня вечером температура +11…+18 возможен дождь.

18 июня, во вторник, температура днем +18…+21 градусов, ночью +12…+13 градусов, ясно.

19 июня, в среду, температура днем +23 градуса, небольшой дождь, вечером +13…+15 градусов, возможен дождь.

Прогноз погоды на неделю смотрите на сайте.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Готовы к нереальному заряду эмоций и шуму? В Ижевске определились с датой проведения чемпионата России по автозвуку.

- Есть чем гордиться! Спортсмены из Удмуртии вновь в числе победителей.

А ТАКЖЕ:

- Важные новости для родителей! 29 июня в Ижевске состоится самый веселый забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Как принять участие.

- Новый конкурс от «Комсомолки» с отличными призами! Запишите видео, на котором ваш ребенок рассказывает, что такое банк и получите шанс выиграть один из 8 крутых подарков! Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске ликвидирован наркопритон
Чемпионат России по автозвуку пройдет в Ижевске
На трассе Удмуртии произошло смертельное ДТП
В День памяти и скорби в Ижевске пройдет Всероссийская акция «Свеча памяти»
Двухлетняя малышка из Удмуртии утонула в бочке с водой
Спортсмены из Удмуртии стали чемпионами России по спортивной ходьбе
Одного из подозреваемых в убийстве жителей Ижевска задержали
Ветеран Великой Отечественной войны из Ижевска ушел из жизни на 105 году жизни
Спортсменки из женской сборной по биатлону тренируются в Ижевске
Туром на море из Ижевска!
Как прошел XXX Всероссийский олимпийский день в Ижевске?
Расписание некоторых трамвайных маршрутов изменится в Ижевске
Девушка из Ижевска участвует в конкурсе «Мисс Останкино»
У пенсионерки в Удмуртии похитили деньги с банковской карты
Котенка, который застрял в трубе, спасли в Удмуртии
Внимание! В Ижевске разыскивают третьего подозреваемого в двойном убийстве
18 июня в Ижевске отключат часть телеканалов