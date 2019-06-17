Местами по Удмуртии ожидается усиление ветра
В Удмуртии 17 июня с 14:00 до 20:00 местами усиление западного ветра с порывами 15-18 м/с, а также ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Так, 17 июня вечером температура +11…+18 возможен дождь.
18 июня, во вторник, температура днем +18…+21 градусов, ночью +12…+13 градусов, ясно.
19 июня, в среду, температура днем +23 градуса, небольшой дождь, вечером +13…+15 градусов, возможен дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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