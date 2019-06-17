Местами по Удмуртии ожидается усиление ветра

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-17T13:21:47+03:00

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В Удмуртии 17 июня с 14:00 до 20:00 местами усиление западного ветра с порывами 15-18 м/с, а также ожидаются грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Так, 17 июня вечером температура +11…+18 возможен дождь.

18 июня, во вторник, температура днем +18…+21 градусов, ночью +12…+13 градусов, ясно.

19 июня, в среду, температура днем +23 градуса, небольшой дождь, вечером +13…+15 градусов, возможен дождь.

Прогноз погоды на неделю смотрите на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU