2019-06-18T13:52:56+03:00
Политика

Центр развития культуры и туризма Ижевска возглавит бывший замминистра культуры

Центр начнет работать 1 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: minkultura.udmurt.ruФото: minkultura.udmurt.ru
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В Ижевске Центр развития культуры и туризма возглавит бывший замминистра культуры Удмуртии Денис Утробин. Об этом журналистам сообщил замглавы администрации города по социальной политике Дмитрий Чистяков.

- Перед ним стоят большие задачи, я уверен, что мы совместными усилиями их реализуем. Мне бы очень хотелось, чтобы развивался образовательный туризм. Мне бы хотелось, чтобы в Ижевск пришли какие-то серьезные школьные олимпиады, чтобы проводились большие школьные фестивали. Эта задача, в том числе, поставлена центру туризма. Промышленный туризм, конечно же. Программу презентуют в ближайшее время. Она уже существует, она мне очень нравится,— отметил Дмитрий Чистяков.

Напомним, Центр развития культуры и туризма начнет работать 1 июля. Чем там будут заниматься, читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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