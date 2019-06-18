Когда откроется обновленный стадион «Динамо» в Ижевске?
В Ижевске 30 июня состоится открытие обновленного стадиона «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Стадион начали реставрировать еще 30 мая в 2018 году. И вот спустя год стадион готов открыть свои двери для спортсменов.
Всех пришедших 30 июня ждет праздничная программа:
- 10:00 - Финальный турнир по мини-футболу. Турниры по волейболу, баскетболу. Легкоатлетический забег и полоса препятствий для детей.
- 12:00 - Фитнес-марафон и соревнования по кросс-фиту
- 14:00 - Чемпионат ПФО по американскому футболу
- 20:00 - Парад. Музыкальная программа. Массовые конкурсы и флэш-мобы. Экстрим-шоу каскадеров. Выступления спецназа. Специальное интерактивное шоу
- 22:00 - Салют
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ИСТОЧНИК KP.RU
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