Когда откроется обновленный стадион «Динамо» в Ижевске?

СЕГОДНЯ 15:55 2019-06-18T15:55:08+03:00

В день открытия всех гостей ждет праздничная программа

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В Ижевске 30 июня состоится открытие обновленного стадиона «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Стадион начали реставрировать еще 30 мая в 2018 году. И вот спустя год стадион готов открыть свои двери для спортсменов.

Всех пришедших 30 июня ждет праздничная программа:

- 10:00 - Финальный турнир по мини-футболу. Турниры по волейболу, баскетболу. Легкоатлетический забег и полоса препятствий для детей.

- 12:00 - Фитнес-марафон и соревнования по кросс-фиту

- 14:00 - Чемпионат ПФО по американскому футболу

- 20:00 - Парад. Музыкальная программа. Массовые конкурсы и флэш-мобы. Экстрим-шоу каскадеров. Выступления спецназа. Специальное интерактивное шоу

- 22:00 - Салют

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ИСТОЧНИК KP.RU