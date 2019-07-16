2019-07-16T12:16:51+03:00
Спорт

Собака Алины Загитовой приняла участие в #bottlecapchallenge

Челлендж накрыл волной почти всех пользователей инстаграм
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: инстаграм Алины ЗагитовойФото: инстаграм Алины Загитовой
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По стране продолжает шагать #bottlecapchallenge (челлендж бутылочной крышки – Прим. Ред.). В стороне не осталась и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова. Гимнастки Дина и Арина Аверины бросили вызов своей подруге Загитовой. На видео девушки открыли бутылку ногой и своими гимнастическими булавами. И спустя 10 дней ответ последовал от Алины.

Спортсменка в сторис выложила видео, где с помощью свое любимы Масару откручивает крышку бутылки.

- Это лучший #bottlecapchallenge, - написали на фан-странице фигуристки.

Напомним, в челлендже также принял участие гимнаст из Удмуртии Давид Белявский.

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Алина Загитова и ее собака Масару приняли участие в #bottlecapchallenge .

ИСТОЧНИК KP.RU

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