Собака Алины Загитовой приняла участие в #bottlecapchallenge
По стране продолжает шагать #bottlecapchallenge (челлендж бутылочной крышки – Прим. Ред.). В стороне не осталась и чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова. Гимнастки Дина и Арина Аверины бросили вызов своей подруге Загитовой. На видео девушки открыли бутылку ногой и своими гимнастическими булавами. И спустя 10 дней ответ последовал от Алины.
Спортсменка в сторис выложила видео, где с помощью свое любимы Масару откручивает крышку бутылки.
- Это лучший #bottlecapchallenge, - написали на фан-странице фигуристки.
Напомним, в челлендже также принял участие гимнаст из Удмуртии Давид Белявский.
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Алина Загитова и ее собака Масару приняли участие в #bottlecapchallenge .
ИСТОЧНИК KP.RU
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