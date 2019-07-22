2019-07-22T18:23:05+03:00
Происшествия

По факту возгорания автобуса в Сарапуле организована прокурорская проверка

Автобус загорелся 22 июля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по УдмуртииФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
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В Сарапуле (Удмуртия) 22 июля, днем, на площади «200 лет Сарапулу» загорелся пассажирский автобус. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации республиканской прокуратуры, по факту возгорания организована проверка. Автобус №91 принадлежал индивидуальному предпринимателю. На момент возгорания там находилось 10 пассажиров, которые успели покинуть салон.

По предварительным данным причиной возгорания послужила неисправность электропроводки. Пожар тушили сотрудники ГУ МЧС России по республике. Пострадавших нет.

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В Сарапуле сгорел пассажирский автобус .

ИСТОЧНИК KP.RU

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