За первое полугодие 2019 года госдолг Удмуртии сократился на 450 млн рублей
Госдолг Удмуртии за полгода сократился на 450 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на и.о. министра финансов Удмуртии Веру Сухих.
- Так, за полгода в бюджет республики поступило 34 млрд 700 млн рублей, это 45% от годового плана. Расходы бюджета за представленный период составляет 28 млрд 932 млн рублей – это 79% от общей суммы расходов бюджета, - сообщает пресс-служба.
Госдолг республики на 1 июля 2019 года составил 46 млрд 564 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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