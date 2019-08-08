2019-08-08T17:03:43+03:00
Экономика

За первое полугодие 2019 года госдолг Удмуртии сократился на 450 млн рублей

В бюджет республики поступило 34 млрд 700 млн рублей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Госдолг Удмуртии за полгода сократился на 450 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на и.о. министра финансов Удмуртии Веру Сухих.

- Так, за полгода в бюджет республики поступило 34 млрд 700 млн рублей, это 45% от годового плана. Расходы бюджета за представленный период составляет 28 млрд 932 млн рублей – это 79% от общей суммы расходов бюджета, - сообщает пресс-служба.

Госдолг республики на 1 июля 2019 года составил 46 млрд 564 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Подготовка к зиме и влияние дождей на ремонты. Какие еще темы затронул Александр Бречалов на программе "Утро с Главой".

- Хоть на улице и не такая жаркая погода, как хотелось бы, но хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным. Например, дыней! Специалисты подсказали, как выбрать спелый плод.

- В Удмуртии вырастет сумма прожиточного минимума (хоть и не намного, но вырастет).

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Огромный шар на небе начал расширяться»: астроном из Ижевска рассказал о наблюдениях за звездами
Необычный сад появится в Ижевске в конце августа
Рябиновый сквер в Ижевске планируют открыть в начале сентября
Мужчине из Удмуртии, дочка которого утонула в бочке, назначили наказание
Как ижевчанам не ошибиться при выборе дыни
Ясмин Леви прокомментировала выбор ее песни для короткой программы Алины Загитовой
Ижевчанина осудили за убийство знакомого
Когда откроют стадион в школе №74 в Ижевске
Дочь священника Рита Керн из Удмуртии радует поклонников фотографиями в купальнике
Прожиточный минимум в Удмуртии во втором квартале 2019 года вырастет
На трассе Удмуртии сбили водителя, который стоял у сломанной машины
Из-за нарушения санитарных норм в четырех школах Удмуртии временно закрыли столовые
Tele2 открывает шоурумы AliExpress в своих монобрендах
За 2018 год в Удмуртии в машинах «скорой» скончались 39 человек
Пропавшего 11-летнего мальчика в Удмуртии искали всю ночь
Работникам сельхозпредприятия в Удмуртии больше года не выплачивали зарплату
Жители Ижевска смогут подарить новую жизнь бездомным собакам
Ижевчане смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды