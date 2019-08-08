За первое полугодие 2019 года госдолг Удмуртии сократился на 450 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-08T17:03:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Госдолг Удмуртии за полгода сократился на 450 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на и.о. министра финансов Удмуртии Веру Сухих.

- Так, за полгода в бюджет республики поступило 34 млрд 700 млн рублей, это 45% от годового плана. Расходы бюджета за представленный период составляет 28 млрд 932 млн рублей – это 79% от общей суммы расходов бюджета, - сообщает пресс-служба.

Госдолг республики на 1 июля 2019 года составил 46 млрд 564 млн рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Подготовка к зиме и влияние дождей на ремонты. Какие еще темы затронул Александр Бречалов на программе "Утро с Главой".

- Хоть на улице и не такая жаркая погода, как хотелось бы, но хочется побаловать себя чем-нибудь вкусным. Например, дыней! Специалисты подсказали, как выбрать спелый плод.

- В Удмуртии вырастет сумма прожиточного минимума (хоть и не намного, но вырастет).

- Расскажите «Комсомолке», воду в каком роднике нужно проверить на безопасность. Мы возьмем пробы и узнаем, можно ли ее пить.

ИСТОЧНИК KP.RU