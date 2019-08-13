18-летнего велосипедиста сбили в Ижевске
В Ижевске 12 августа напротив дома №5 по улице Автозаводской произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
- 34-летний водитель машины «Хендай» при повороте налево не уступил дорогу 18-летнему велосипедисту, который ехал навстречу, - сообщает ведомство.
В результате ДТП велосипедист получил травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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