18-летнего велосипедиста сбили в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-13T12:25:49+03:00

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В Ижевске 12 августа напротив дома №5 по улице Автозаводской произошло ДТП с участием велосипедиста. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 34-летний водитель машины «Хендай» при повороте налево не уступил дорогу 18-летнему велосипедисту, который ехал навстречу, - сообщает ведомство.

В результате ДТП велосипедист получил травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU