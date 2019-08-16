На улице Фронтовой в Ижевске появится пешеходный переход
В Ижевске на улице Фронтовой в районе здания №79 на улице Ленина появится дорожный знак «Пешеходный переход». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.
- Установить дорожные знаки «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Дети», «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) и нанести соответствующую разметку, - говорится в постановлении.
Дорожные знаки устанавливаются в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Напомним, светофор установят в Ижевске на участке, где постоянно происходили ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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