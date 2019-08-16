2019-08-16T14:24:59+03:00
Общество

На улице Фронтовой в Ижевске появится пешеходный переход

Также там установят искусственные неровности
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске на улице Фронтовой в районе здания №79 на улице Ленина появится дорожный знак «Пешеходный переход». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

- Установить дорожные знаки «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Дети», «Ограничение максимальной скорости» (40 км/ч) и нанести соответствующую разметку, - говорится в постановлении.

Дорожные знаки устанавливаются в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, светофор установят в Ижевске на участке, где постоянно происходили ДТП.

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- На нескольких улицах в Ижевске установят несколько дорожных знаков.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Глава города рассказал, когда обновят все остановки в Ижевске.

- Порцию милоты вам в эту солнечную пятницу! Такие иллюстрации рисует ижевчанка! Кстати, в городе открылась выставка ее работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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